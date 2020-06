Ordinare casa in modo facile e veloce

Ordinare casa sembra un’impresa impossibile soprattutto quando si ha poco tempo a disposizione. Inoltre, con le giornate sempre più afose ogni attività diventa difficile.

In realtà avere casa sempre pulita è più semplice di quello che si pensa, basta seguire piccoli accorgimenti e liberarci del superfluo. Meno oggetti inutilizzati si hanno, più sarà semplice ordinare e mantenere pulito.

Inoltre, ogni oggetto deve stare nella stanza in cui viene usato. In questo modo non solo riusciamo a trovare ciò che ci serve subito, ma con tutti gli accessori al loro posto gli ambienti risulteranno meno disordinati.

Una volta messo tutto al suo posto e suddiviso in base alla grandezza, possiamo procedere con la pulizia delle singole stanze.

Ordinare l’ingresso

Questa è la zona della casa più importante se ci capita spesso di invitare amici a casa. L’ingresso è la prima cosa che gli ospiti vedono quando entrano, quindi l’ordine è fondamentale.

Oggetti ingombranti o fuori posto devono essere tolti e riportati nella stanza d’utilizzo. Entrare in una casa profumata permette di dare una sensazione piacevole agli ospiti, quindi possiamo mettere un diffusore d’aroma che darà quel tocco di freschezza alla casa.

Pulire la cucina

La cucina è la stanza in cui si prepara il cibo e si hanno le provviste, per questo deve essere sempre in ordine. La pulizia quotidiana permette di eliminare germi e batteri e di vivere in un ambiente sano. Anche se è il luogo della casa in cui si passa più tempo e il rischio disordine è alto, dobbiamo fare del nostro meglio per liberare i piani lavoro da pentole e stoviglie. Lo stesso vale per il cibo che deve essere conservato in appositi contenitori etichettati in frigo.

Se abbiamo la lavastoviglie una volta piena non dobbiamo esitare ad azionarla, in caso contrario, non lasciamo mai piatti o bicchieri sporchi all’interno del lavabo. Oltre ad essere poco igienico, darà all’ambiente un aspetto trascurato.

Pulizia bagno

Il bagno come la cucina sono gli ambienti della casa in cui la pulizia è importantissima. Riuscire ad avere una camera priva di batteri, muffa e germi può sembrare difficile, soprattutto per le famiglie numerose. Per avere un ambiente sicuro meglio effettuare la pulizia giornalmente, così facendo il bagno sarà sempre pulito e privo di calcare.

Riordinare la camera da letto

La camera dei bambini è il luogo in cui possono dare libero sfogo alla loro fantasia e giocare in compagnia dei loro amichetti. Questo non vuol dire che all’interno deve regnare il caos. Lasciarli liberi di esprimersi, vuol dire anche insegnargli che una volta terminato, il gioco deve essere rimesso in una cesta. Questa è un’attività che possiamo fare in loro compagnia per trascorrere del tempo insieme e insegnargli l’importanza dell'operazione.

Per quanto riguarda la camera degli adulti la sfida è quella di evitare di lasciare i vestiti sparsi. Ogni volta che ritorniamo a casa è bene mettere i capi sporchi all’interno della cesta del bucato, mentre quelli puliti nell’armadio.

In entrambe le stanze la pulizia dei pavimenti non deve essere tralasciata, quindi passando l’aspirapolvere quotidianamente il tempo da dedicare all’eliminazione di germi e batteri non va oltre i cinque minuti.

Riordinare il salone

La stanza in cui accogliamo gli ospiti è quella che ha bisogno di cure e attenzioni particolari. I ripiani devono essere riempiti con pochi libri ed oggetti, in questo modo non solo è più facile rimuovere la polvere, ma si avrà una sensazione di spazialità.

I cavi del televisore e dei videogiochi devono essere sistemati all’interno di apposite fascette, così passare la scopa elettrica senza elementi che intralciano sarà più semplice

Le riviste e il telecomando non devono essere sparsi nella stanza, si può scegliere un tavolino con un ripiano inferiore o le tasche da appendere la divano.

Con questi consigli ed evitando di lasciare oggetti in giro per casa, non solo l’ambiente avrà un aspetto più curato, ma pulire diventerà più semplice!

