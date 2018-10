Casa, affitto e bollette: spendono di più i single o le coppie?

Si risparmia di più vivendo da soli o in coppia? Una domanda che tutti ci siamo posti almeno una volta nella vita, sia da single che da impegnati in una relazione stabile. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Istat in Italia c'è parità tra coppie e single, ma se nel conteggio si prendono in considerazione anche divorziati e separati, i 'cuori solitari' diventano la maggioranza.

Ma quali sono i costi che devono affrontare i single nella loro vita quotidiana rispetto a chi è in coppia? Chi è in grado di risparmiare di più: i single o chi vive in coppia? Adiconsum ha cercato di dare una risposta a queste domande, svelando una verità che forse molti non sospettano.

La ricerca di Adiconsum è stata realizzata prendendo in considerazione l'affitto di casa, la spesa alimentare e i prodotti per la cura personale, le bollette di luce e gas, oltre alla gestione dell'auto.

Spesa per l’affitto della casa

Sia che si affitti un bilocale in un zona semicentrale a Roma, Milano o Napoli, vivere da soli o in coppia non cambia: l’affitto da pagare è sempre quello.

Spesa di generi alimentari e di prodotti per la cura e l’igiene della persona e delle casa

Se scomponiamo la spesa e consideriamo i costi sostenuti per l’acquisto dei soli prodotti alimentari e dei prodotti per la cura e igiene della persona e della casa, vediamo che la differenza è di soli 80 euro.

Spesa per la bolletta di luce e gas

Se consideriamo la bolletta della luce, la differenza è di 98 euro.

Spesa per la gestione dell’auto

Tra bollo, revisione, assicurazione e manutenzione, la spesa per i single e per chi vive in coppia è la stessa. In questo caso, essere single o vivere in coppia non fa differenza.

Alla fine chi la spunta? Secondo le conclusioni di Adiconsum, tenendo conto delle spese sopracitate, i single spendono circa 110 euro in più delle coppie.