Elio Germano vince l’Orso d'argento come miglior attore al Festival di Berlino 2020

Grande soddisfazione per l’Italia alla kermesse del cinema tedesco: è stato assegnato a Elio Germano per il film 'Volevo Nascondermi' di Giorgio Diritti, dedicato al pittore Ligabue, l'Orso d'argento come miglior attore del Festival di Berlino 2020, e a 'Favolacce' di Damiano D'Innocenzo e di Fabio D'Innocenzo con Elio Germano il premio per la migliore sceneggiatura. Orso d'oro, invece, a ‘There is no Evil’ del regista iraniano Mohammad Rasoulof.

Berlino 2020, Elio Germano vince l’Orso d'argento: “Lo dedico a tutti gli emarginati”

“Volevo ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a questo film, che è stato molto faticoso... Quindi tutte le persone coinvolte in questo lavoro, da Giorgio Diritti ai produttori e ai volontari, che ci hanno aiutato molto”, le parole di Elio Germano salito sul palco del Gala della Berlinale per ritirare l'Orso d'argento come migliore attore della 70esima edizione del Festival: “Lo voglio dedicare, questo premio, a tutti gli storti, tutti gli sbagliati, tutti gli emarginati, tutti i fuori casta e ad Antonio Ligabue e alla grande lezione che ci ha dato, che è ancora con noi, che quello che facciamo in vita rimane. Lui diceva sempre 'Un giorno faranno un film su di me', ed eccoci qui!”.

“Un grande giorno per il cinema italiano” il commento il ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini: "Orgogliosi dell'Orso d'argento a Elio Germano per 'Volevo Nascondermi' di Giorgio Diritti dedicato al pittore Ligabue e dell'Orso d'argento per la migliore sceneggiatura a 'Favolacce' di Damiano D'Innocenzo e di Fabio D'Innocenzo. Questi due prestigiosi riconoscimenti confermano la qualità, la vitalità e la contemporaneità del cinema italiano capace di raccontare al mondo storie universali con eleganza e originalità".