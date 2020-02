È morto Kirk Douglas, addio ad una leggenda del cinema mondiale

Kirk Douglas, uno dei più grandi attori di Hollywood si è spento all’età di 103 anni. La notizia è stata divulgata con una nota stampa dal figlio Michael Douglas.

L'annuncio della morte di Kirk Douglas

“È con grandissima tristezza che io ed i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciati, all’età di 103 anni - ha scritto Michael -. Per il mondo era una leggenda, un attore dell’epoca d’oro del cinema che ha vissuto a lungo nei suoi anni d’argento, un attivista umanitario la cui dedizione alla giustizia ha indicato uno standard al quale tutti noi possiamo aspirare. Ma per noi era solo un papà”.

Il messaggio di Catherine Zeta-Jones

Affettuoso il messaggio che sua nuora, moglie di Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones gli ha dedicato su Instagram accompagnato da una foto in cui bacia sulla guancia Kirk. “Per il mio caro Kirk – ha scritto -, ti ​​amerò per il resto della mia vita. Mi manchi già. Riposa in pace”.

La carriera di Kirk Douglas

Kirk ha recitato in oltre 80 film prima di ritirarsi a vita privata nel 2004, fra questi grandi classici come Spartacus, 20.000 leghe sotto i mari e Il grande campione. L'attore è stato nominato tre volte all’Oscar come miglior attore per Il grande campione (1949), Il bruto e la bella (1952) e Brama di vivere (1956). Nel 1996 Kirk Douglas ha ricevuto un Oscar alla carriera.

Vita privata

Kirk Douglas si è sposato due volte ed ha avuto quattro figli. Dal primo matrimonio con l’attrice britannica Diana Dill (durato dal 1943 al 1951) ha avuto due figli: Michael Douglas e Joel Douglas. Nel 1954 Douglas si è sposato con la produttrice Anne Buydens, conosciuta sul set di Brama di vivere, da cui ha avuto altri due figli, Peter Vincent ed Eric. Nel 1991 Kirk Douglas è rimasto ferito in un incidente in elicottero, entrato in collisione con un piccolo velivolo impegnato in un’esibizione. Nello stesso incidente due persone morirono.