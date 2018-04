E' morto Milos Forman, due volte vincitore del premio Oscar

E' morto Milos Forman, il regista di origini ceche. Aveva 86 anni e viveva negli Stati Uniti: il vincitore di due premi Oscar è morto dopo una breve malattia. La notizia è stata diffusa dai media cechi che hanno riportato il messaggio della moglie di Milos Forman: "È morto silenziosamente, circondato dalla sua famiglia e dai suoi più stretti".

I film di maggior successo

Al regista Milos Forman si devono successi come "Qualcuno volò sul nido del cuculo" e "Amadeus": la mestria dimostrata in entrambe le pellicole valse a Forman il premio Oscar per la migliore regia sia nel 1976 che nel 1985. Per gli stessi film Milos Forman ha ottenuto anche due Golden Globe.

La Nouvelle Vague praghese

Miloš Forman non è ricordato solo per i film di indiscutibile spessore: il suo successo affonda le radici nella Cecoslovacchia comunista: erano quegli gli anni in cui Forman, insieme ad altri registi di origini ceche ha dato vita alla Nouvelle Vague praghese.