E' morto il regista Vittorio Taviani: ha firmato capolavori del cinema italiano

E’ morto a Roma Vittorio Taviani, il regista era malato da tempo. Aveva 88 anni Taviani e nella sua lunga carriera ha firmato capolavori importanti della storia del cinema italiano. Tra i film che lo hanno reso famoso in tutto il mondo “Padre Padrone” realizzato insieme al fratello Paolo. La pellicola è valsa al regista la Palma d’Oro al Festival di Cannes nel 1977.

I premi che Taviani ha ricevuto nella sua carriera

Ai grandi successi firmati Vittorio Taviani si devono aggiungere “La Notte di San Lorenzo a Kaos” e ancora “Cesare deve morire”. Con questi due film il regista Taviani ha conquistato L’Orso d'oro a Berlino e il David di Donatello per miglior film e miglior regista.

Funerali in forma privata

Come riporta l’agenzia Ansa “Per volontà della famiglia non ci sarà nessuna camera ardente: lo annuncia all'ANSA una delle figlie, Giovanna”. Il corpo del regista verrà cremato in forma strettamente privata. Fratello maggiore di Paolo, Vittorio era nato a San Miniato in Toscana il 20 settembre del 1929. Il Festival del Cinema di Venezia ha riconosciuto a Vittorio Taviani il Leone d'Oro alla carriera nel 1986.