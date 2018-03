Avengers: Infinity War sbarca in Italia il 25 Aprile con una sorpresa che farà impazzire i fan

Manca davvero poco all’uscita dell’ultimo capolavoro della Marvel Studios: Avengers Infinity War. L'ultimo film dei fratelli Russo sarà presto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo ma in Italia e in pochi altri Paesi la data di uscita è anticipata di qualche giorno.

25 Aprile: l'uscita in Italia

“Save the date” è proprio il caso di dirlo: il 25 aprile tutti gli appassionati del genere potranno finalmente vedere l’ultimo film dei fratelli Russo in Italia. La data di uscita negli altri Paesi è in calendario il 27 aprile. Anthony e Joe hanno raccontato alcune indiscrezioni al portale dedicato al genere cinematografico "Cinematographe" appunto e hanno definito “Avengers Infinity War” un vero “capolavoro”.

Quali sono le novità del film rispetto alle storie precedenti?

Niente paura, gli amanti del genere possono dormire sonni tranquilli: i beniamini del pubblico ci sono tutti. Iron Man, Captain America, Thor, Vedova Nera, Spider-Man e Hulk e di altri personaggi come Doctor Strange, Ant-Man e Black Panther sono pronti a “combattere” una nuova guerra. Una novità su tutte renderà ancora più “magica” la pellicola: Peter Dinklage, star del Trono di Spade, è nel cast del nuovo film.