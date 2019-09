Vittorio Cecchi Gori operato d'urgenza nella notte, ecco come sta

Operazione d'urgenza per il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori sottoposto la notte scorsa ad un intervento per una appendicite acuta con peritonite presso il Policlino Gemelli di Roma. Le informazioni giunte dal nosocomio capitolino dicono che l'operazione è andata bene e che al momento le condizioni di Cecchi Gori sono stabili, il trend in miglioramento lascia prevedere una rapida dimissione della terapia intensiva post chirurgica.

Condannato al risarcimento di oltre 19 milioni di euro

È appena di ieri la notizia della condanna del Tribunale civile di Firenze per il risarcimento di oltre 19 milioni di euro per il danno provocato dal crac della Fiorentina Calcio. Il produttore cinematografico è stato ritenuto unico responsabile del dissesto della società.

A breve il docu-film sulla sua vita

Vittorio Cecchi Gori è atteso il prossimo 26 ottobre al Festival del Cinema di Roma per la presentazione del docu-film 'Cecchi Gori di vizi e di virtù', il documentario diretto da Simone Isola e Marco Spagnoli che racconta la storia della sua vita,