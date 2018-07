Doglie improvvise, mamma partorisce in auto davanti all'ingresso dell'ospedale

Aveva fretta di nascere e non ha potuto aspettare di arrivare in sala parto, così un bimbo è venuto alla luce in auto, proprio davanti all'ingresso dell'ospedale. E' successo al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, nel comasco.

Tutto è iniziato intorno alle 8 di questa mattina. La mamma, una 25enne filippina alla prima gravidanza, è arrivata in preda alle doglie in macchina da Erba, dove risiede, accompagnata dal marito e dalla suocera, ma non è riuscita a raggiungere il reparto e il bambino è nato in pochi minuti in auto.

I due addetti alla Vigilanza in servizio in quell'area hanno prontamente attivato l'emergenza sanitaria interna dell'ospedale. Inoltre, una ginecologa che si stava recando all'ospedale di Cantù è intervenuta subito a controllare mamma e bambino. Contemporaneamente è intervenuta l'équipe dell'Anestesia e Rianimazione, quella dell'Ostetricia e quella della Neonatologia-Terapia Intensiva Neonatale con un'apposita culla da trasporto per trasferire poi in ospedale la donna e il suo piccolo per le cure necessarie. Il bambino, nato alla 35esima settimana, pesava 1.440 grammi ed ora è ricoverato in Terapia Intensiva Neonatale in buone condizioni.

