A 12 anni va in ospedale per il mal di pancia: scoprono che è incinta di sette mesi

Va in ospedale per il mal di pancia, i medici scoprono che la ragazzina di 12 anni è incinta: succede a Perugia. La giovanissima, originaria dell'Est Europa, è arrivata in pronto soccorso accompagnata dal fratello maggiore. I medici l'hanno sotttoposta a una ecografia: la ragazzina sarebbe incinta di circa sette mesi. La ragazzina era arrivata in Italia soltanto da una settimana, ospite dalla famiglia degli zii che vivono a Perugia e affidata al fratello maggiorenne (la madre delle piccola è rimasta in Romania).

Perugia, ragazzina di 12 anni in ospedale con dolori addominali: scoprono che è incinta

Il sostituto procuratore Flaminio Monteleone ha deciso l’affidamento temporaneo ai medici della struttura sanitaria. Quando è arrivata in ospedale avvertiva forti dolori addominali, è parso subito chiaro dai primi esami ed accertamenti medici che si trattasse di una gravidanza: forze dell'ordine e magistratura sono state prontamente allertate. Le indagini della Procura per accertare eventuali violenze sono in corso, secondo quanto riportato dai quotidiani locali. Saranno i magistrati e i servizi sociali a ricostruire la vicenda e a supportare la giovane, poco più che una bambina.