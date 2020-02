Travolto e ucciso da un'auto mentre accompagna i figli a scuola

Un uomo ha perso la vita stamane nel Senese, ad Abbadia San Salvatore: è stato investito da un'auto mentre accompagnava a piedi i figli a scuola. In base alle prime notizie disponibili la vittima, un 49enne, è stato investito all'uscita da una curva in via Remedi. Illesi i due figli che erano con lui

Nonostante i soccorsi immediati di un passante e dal conducente del veicolo, che hanno allertato carabinieri e 118, non c'è stato nulla da fare. Trasportato in ospedale, è morto poco dopo. A lungo sono proseguiti i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.