Abbraccia la fidanzata in strada: multa di 400 euro da una pattuglia in borghese

Un ventenne è stato sanzionato da una pattuglia di agenti in borghese mentre abbracciava la fidanzata in strada. È successo nel centro di Pavia.

I due giovani stavano passeggiando con la mascherina lungo Strada Nuova quando sono stati raggiunti dagli agenti, che hanno fatto al ragazzo una multa di 400 euro per aver violato le norme del distanziamento sociale. La normativa prevede la possibilità per chi non convive di camminare fianco e a fianco ma non di abbracciarsi. Nessun verbale è stato invece stilato alla fidanzata, perché non avrebbe “preso parte” all’effusione in quanto colta di sorpresa, come scrive MilanoToday.

Ministero dell'Interno: il 23 maggio verifiche su oltre 118mila persone

Prosegue intanto l’attività di controllo durante la Fase 2 delle forze di polizia per verificare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del coronavirus.

Secondo i dati pubblicati dal ministero dell’Interno, sabato 23 maggio sono state controllate 118.068 persone, 499 delle quali sono state sanzionate, 2 sono state denunciate per falsa attestazione o dichiarazione. Nessuna violazione riscontrata per inosservanza del divieto di allontanamento dalla propria abitazione perché positivi al virus. Le attività o esercizi commerciali sottoposti a controlli sono stati 44.725, sanzionati 51 imprenditori e disposta la chiusura per 19 attività.