Bimba di 5 anni in ospedale per il mal di pancia: "Scoperti abusi sessuali"

Una bambina di 5 anni a Mantova è stata portata al pronto soccorso pediatrico dalla madre per dolori al basso ventre. I medici hanno subito capito che c'era qualcosa che non andava: hanno riscontrato ematomi che farebbero sospettare che la piccola sia stata violentata nei giorni precedenti all'arrivo in ospedale. Sulla vicenda, delicatissima, c'è il massimo riserbo. I sanitari hanno allertato le forze dell'ordine. La procura di Mantova ha aperto un fascicolo contro ignoti.

Mantova, abusi sessuali su bimba di 5 anni: aperta inchiesta

La bimba è stata visitata da uno specialista del reparto di ginecologia del nosocomio, che avrebbe confermato i sospetti. Indaga la polizia. Gli agenti hanno ascoltato la famiglia. Le condizioni della piccola sono in miglioramento: è stata dimessa due giorni dopo essere stata ricoverata. Nel corso dei prossimi giorni, con il supporto di specialisti e in un ambiente protetto, la bimba potrebbe essere ascoltata dagli inquirenti.