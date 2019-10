Porta la giovane amante a vivere in casa insieme alla moglie: mesi di abusi e violenze su entrambe le donne

Moglie e amante sotto lo stesso tetto, picchiate, umiliate vessate, aggredite verbalmente. Un incubo finalmente concluso con una condanna a sei anni e quattro mesi di carcere per l'aguzzino, un 39enne residente a Ospitaletto (Brescia) e oggi ai domiciliari in casa della madre. Per lungo tempo avrebbe vessato non solo la giovane amante con cui aveva intavolato una relazione, e che da poco si era trasferita nella taverna di casa sua, ma anche la moglie.

Secondo quanto ricostruito dal giudice, sulla base delle indagini dei carabinieri, l'uomo avrebbe convinto l'amante a traferirsi in casa, nonostante fosse sposato. Una casa da incubo, secondo la sentenza.

Mesi di violenze e abusi nella casa da incubo

Di notte, il 39enne decideva chi doveva stare nel letto con lui, mentre l'altra doveva dormire sul pavimento. L'amante sarebbe stata poi più volte minacciata di morte e costretta a subire pressioni e violenze. Il 39enne l'aveva allontana da famiglia e amici, le aveva sequestrato il cellulare, decideva come doveva vestirsi e le impediva di uscire senza il suo permesso o addirittura di rispondere al citofono. In un'occasione, l'uomo l'avrebbe anche picchiata fino a romperle il setto nasale, minacciando di ucciderla se mai lo avesse tradito. Il 39enne avrebbe anche cercato di far prostituire la ragazza "vendendola" su Facebook.

Dopo mesi di sofferenza, la giovane è riuscita a trovare la forza di fuggire e denunciare tutto e si è arrivati infine alla condanna dell'uomo, accusato di lesioni e violenza domestica. Il 39enne aveva alle spalle anche diversi precedenti per furti, rapine e altri reati.