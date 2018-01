Leggono gli sms della figlia e scoprono le violenze: abusata dal professore

Ha abusato di una studentessa di 15 anni nell'aula della scuola dove impartiva lezioni di ripetizione: un insegnante di 53 anni è stato arrestato dalla polizia a Roma dopo la denuncia dei genitori della minorenne che hanno scoperto le violenze solo dopo due mesi da incubo.

I genitori si sono insospettiti dopo aver notato uno strano comportamento della figlia e così hanno preso il suo cellulare leggendo i messaggi che hanno svelato loro la scomoda verità, ammessa anche dalla figlia: teatro della violenza un'aula, diversa da quella dove si svolgeva la normale attività scolastica, dove il professore, che insegna alle medie, teneva lezioni private.

La ragazza è stata ascoltata in Procura, in audizione protetta, poi sono partite le attività di indagine degli investigatori del commissariato Viminale. Questa mattina per l'uomo si sono aperte le porte del carcere.