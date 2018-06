Accoltella la moglie davanti ai figli piccoli

L'ha accoltellata in casa, davanti ai figli piccoli. Dramma sabato sera a Piacenza, in un'abitazione di via Vignola, dove sono accorsi polizia e carabinieri insieme al 118. La donna, 28 anni, è stata trasportata in ospedale: dalle prime informazioni pare abbia ricevuto numerosi fendenti, ma nessuno avrebbe colpito organi vitali.

L'uomo è stato fermato dalla polizia: la sua posizione è ancora al vaglio degli inquirenti, scrive ilPiacenza.Tutto è avvenuto intorno alle 22 in un appartamento al primo piano di una palazzina. Ancora da chiarire con esattezza la dinamica. L'uomo, afferrato un coltello, ha colpito più volte sua moglie alle braccia, alle gambe e forse anche alla schiena.

Nel frattempo sul posto si sono precipitati volanti e carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno trovato l'uomo in casa ad attenderli. Il 118 ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza della Pubblica assistenza di San Giorgio: la donna è stata subito trasportata in ospedale dai sanitari. Sul posto è poi arrivato anche il dirigente delle volanti Michele Rana insieme alla polizia scientifica e alla squadra mobile per i rilievi.

