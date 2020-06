Accoltella a morte il vicino di casa: orrore nella notte

Tragico fatto di sangue a Milano nel cuore dlela notte. Questa notte, intorno alle 2.45, la polizia è intervenuta a Milano in via Trilussa, zona Quarto Oggiaro, per una lite tra vicini in un condominio sfociata in omicidio. T.R., 46 anni, è stato bloccato dagli agenti nel cortile del palazzo e poi portato in questura dove è stato arrestato per omicidio volontario.

L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, è salito al piano di sopra del condominio dove abitava una coppia di anziani. Al culmine della discussione con loro, ha colpito con un coltello da cucina Giuseppe Alfredo Villa, 68 anni. La vittima della violenta aggressione è stata soccorsa e trasportata in gravi condizioni e in arresto cardiaco all'ospedale Niguarda, dove purtroppo è poi deceduta alle 3.40 della notte. Tra aggressore e vittima ci sarebbero stati già screzi in passato. La furibonda lite della notte scorsa sarebbe nata per ragioni condominiali non precisate.