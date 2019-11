Passeggiano in strada col cane: accoltellati, lei è grave

Stavano passeggiando con il loro cane: un uomo e una donna sono stati aggrediti in strada, a Firenze, da un uomo armato di coltello. E' accaduto questa mattina tra viale Aleandro Aleardi e via Luigi Pucci, nella zona di Porta Romana. La donna, un'italiana di 39 anni, è stata raggiunta da una coltellata sul fianco sinistro. Colpiti da alcuni fendenti anche l'uomo della coppia e il loro cane.

Firenze, accoltellati in strada mentre passeggiano con il cane

L'aggressore, un italiano di 54 anni, si è dato alla fuga immediatamente dopo il fatto, ma è stato riconosciuto da un testimone che ha messo sulle sue tracce le forze dell'ordine che poi lo hanno fermato. La donna è stata trasportata all'ospedale di Torregalli in codice rosso. Le condizioni dell'altro ferito non destano preoccupazione.

Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe iniziata, per motivi in corso di accertamento, all'interno di un bar e poi è degenerata in strada.

