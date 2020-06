Notte di sangue a Milano, maxi rissa nel cuore della movida: ragazzo accoltellato al torace

Movida violenta a Milano. Un ragazzo di 24 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda dopo essere stato accoltellato in corso Garibaldi, cuore pulsante della movida nel centro della città, nella notte tra venerdì e sabato 6 giugno. Tutto è accaduto intorno alle 2.30 di stanotte, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Milano.

Ragazzo accoltellato in corso Garibaldi a Milano: è grave in ospedale

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del comando provinciale di Milano, tutto è nato a causa di una rissa tra alcuni ragazzi ubriachi, parapiglia scatenatosi all'altezza del civico 104. Nel corso della zuffa il 24enne è stato raggiunto da cinque coltellate: quattro al torace e una all'inguine. Ferite profonde, tanto che i sanitari lo hanno accompagnato d'urgenza al pronto soccorso del Niguarda dove è stato operato durante la notte. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita.

Nello stesso episodio è rimasto ferito anche un altro ragazzo di 29 anni. Stando alla ricostruzione dei militari, il giovane stava riprendendo la scena con il cellulare, ma non ha saputo dire agli investigatori se è stato aggredito da uno dei partecipanti alla rissa o se è stato spinto a terra. Per il momento non è chiaro chi abbia accoltellato il 24enne e non ci sarebbe nessun testimone attendibile che possa riferire in merito. Qualche elemento utile per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Il video dei soccorsi sul posto

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.