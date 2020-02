Adriano, fine delle speranze: dopo il malore in campo dichiarata la morte cerebrale

Le sue condizioni sono peggiorate. Dopo l'infarto in campo, dichiarata la morte cerebrale di Adriano Nika, il 20enne che domenica scorsa era stato colpito da un infarto mentre giocava a calcio nell'oratorio del suo paese, Zero Branco, nel Trevigiano. E' di martedì pomeriggio la notizie del peggioramento improvviso. I medici hanno dichiarato la morte cerebrale del ragazzo. Adriano resta attaccato ai macchinari del reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Ca' Foncello ma l'assenza di attività neurologica ha messo fine alle speranze di familiari e amici. Adriano soffriva di problemi cardiaci ma evitava sforzi prolungati. Domenica pomeriggio il dramma: era sceso in campo solo per qualche tiro in compagnia degli amici di sempre quando è stato colpito da un grave arresto cardiaco. Si è accasciato al suolo all'improvviso.

Adriano Nika, dichiara la morte cerebrale

I compagni l'hanno soccorso immediatamente, il massaggio cardiaco e il trasferimento successivo in elisoccorso sembravano averlo salvato in un primo momento. Purtroppo martedì sera i medici del Ca' Foncello non hanno potuto fare altro che che dichiarare la morte cerebrale del giovane. Adriano Nika è nato da genitori albanesi ma è cresciuto nella Marca trevigiana: in tanti si stringono attorno alla famiglia in queste ore di disperazione.