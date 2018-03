Adua è scomparsa, l'appello disperato di mamma Gabriella

Adua Della Porta è scomparsa. Di lei non si hanno notizie da oltre un mese, esattamente dal 28 febbraio scorso. La donna, 41enne titolare di un negozio di parrucchiera in via Mazzini a Parma, ha fatto perdere le sue tracce. Le dipendenti del negozio non l'hanno trovata al lavoro, da un giorno all'altro. La 41enne risulta infatti irraggiungibile e nessuno sa dove si trovi: non ha lasciato nessun messaggio, né alle lavoratrici né alla madre Gabriella che, nei giorni scorsi, si è rivolta anche alla trasmissione "Chi l'ha visto?" per sapere se la figlia stia bene e dove si trovi: "Io chiedo soltanto di sapere dov'è mia figlia, se sta bene e se è viva. I problemi li abbiamo sempre risolti assieme: non mi fa paura niente".

Adua Della Porta è scomparsa all'improvviso: non risponde al cellulare, che è staccato, né su WhatsApp e su Facebook.

La preoccupazione della madre è che la figlia sia in qualche situazione pericolosa. Insieme a lei è sparito e non si trova anche il fidanzato della donna: "Lui faceva il buttafuori ma lei lo voleva lasciare, litigavano spesso e lui la minacciava", ha detto la madre alla trasmissione della Rai. "Le avevo detto di stare all'erta, avevo paura che le facesse del male".

La madre ha presentato denuncia pochi giorni dopo la scomparsa, ai carabinieri di Mordano, in provincia di Bologna. La Squadra Mobile di Parma sta effettuando le indagini, anche per risalire ai rapporti tra i due, ma per ora non ci sono elementi utili alle indagini. I due vivevano, insieme ad una conquilina, in un appartamento di via Siligato: da quella casa sono spariti entrambi.