Roma, aereo biposto precipita nel Tevere: ricerche in corso

Un piccolo aereo biposto è precipitato nel Tevere a Roma poco dopo essere decollato dall'aeroporto dell'Urbe. Secondo quanto si apprende, una delle persone presenti sul piccolo velivolo è riuscita a salvarsi per poi essere trasportata con l'eliambulanza al Policlinico Gemelli.

Ancora dispersa una seconda persona, così come il velivolo non ancora localizzato dopo esseri inabissato nelle acque del fiume nell’area della diga di Castel Giubileo.

Sul posto presenti tutti i mezzi di soccorso.

Aereo caduto a Roma, si cerca ancora il secondo passeggero

Proseguono le ricerche da parte di Polizia di Stato e vigili del fuoco dopo che un piccolo aereo biposto è precipitato nel Tevere a Roma, all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe. Salvo l'istruttore di volo, trasportato in elicottero in ospedale in codice rosso ma non in pericolo di vita mentre è ancora disperso l'allievo passeggero. Sul posto stanno intervenendo anche i vigili del Fuoco con il nucleo sommozzatori e un elicottero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aperta un'inchiesta

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto l'inchiesta di sicurezza di competenza sull'incidente di questo pomeriggio a Roma, dove un piccolo aereo biposto si è inabissato nel Tevere dopo il decollo dall'aeroporto di Roma Urbe. Il velivolo è un aeromobile DA20 marche di identificazione I-DADL. A bordo c'erano due persone, l'istruttore di volo, tratto in salvo, e l'allievo, al momento disperso. L'Ansv ha inviato un proprio investigatore sul posto.