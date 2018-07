Cos'è successo sul volo Napoli-Londra

Un Airbus 320 della British Airways partito da Napoli e diretto a Londra (Gatwick), è stato costretto ad eseguire un rapido atterraggio di emergenza per un problema tecnico sul velivolo. L'atterraggio dell'aereo, che ha richiesto il traino, ha provocato la fuoriscita di liquido idarulico dal veicolo.

La pista principale di Gatwick - riferisce NapoliToday - è stata chiusa a causa dello sversamento del liquido sull'asfalto. Otto aerei non hanno potuto fare scalo a Gatwick mentre si svolgevano le operazioni di messa in sicurezza dello scalo da parte dei vigili del fuoco, venendo dirottati in aeroporti limitrofi.

A confermare l'accaduto un portavoce dell'aeroporto di Gatwick: "Alle 12.34 siamo stati costretti a chiudere la pista principale dopo l'atterraggio tecnico di un British Airways proveniente da Napoli. L'aeromobile ha richiesto il traino. L'atterraggio ha provocato una fuoriuscita di liquido idraulico".

Numerose le proteste dei passeggeri che hanno visto i propri voli partire in forte ritardo a causa delle operazioni di messa in sicurezza della pista.