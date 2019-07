Aereo precipita e si schianta in autostrada

Drammatico incidente nell'alessandrino, dove questa mattina un aereo ultraleggero si è schiantato sull'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, nel tratto compreso tra l'uscita Alessandria Sud e il raccordo con l'autostrada Torino-Piacenza, in direzione di Gravellona, comune della provincia del Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte.

Aereo ultraleggero precipita sull'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce

Il pilota del velivolo, unico a bordo e ancora non identificato, è morto. Lo schianto, avvenuto sulla corsia di emergenza, non ha coinvolto le auto in transito. Gli automobilisti che hanno assistito alla scena hanno parlato di una manovra improvvisa prima dello schianto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia stradale di Ovada.

La tratta autostradale, al momento, è aperta e il traffico scorre su una sola corsia.