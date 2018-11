Aeroporto di Milano Linate chiuso per tre mesi

Resterà chiuso per tre mesi l'Aeroporto di Milano Linate: inevitabili i disagi per i passeggeri, che hanno però tutto il tempo per organizzarsi. Infatti lo scalo di Linate sarà chiuso per rifacimento della pista e lavori di ristrutturazione nell'area ristorazione dal 27 luglio al 27 ottobre 2019. A rendere ufficiale il tutto è il sito del terminal di zona Forlanini.

Molti dei voli saranno trasferiti ai due aeroporti di Malpensa, provincia di Varese, e Orio al Serio, Bergamo. "I passeggeri sono invitati a contattare le rispettive compagnie aeree per le informazioni relative alla riprogrammazione dei voli nel periodo di chiusura indicato", si legge sulla pagina web dell'aeroporto di Linate. Circa novanta i giorni in cui potrebbero verificarsi disagi per i passeggeri che avevano previsto di utilizzare lo scalo più vicino a Milano.

Per quale motivo si rendono necessari lavori così lunghi? Nel corso dei lavori in programma nell'aerostazione verranno rinnovati i 2.442 metri di pista e la zona dedicata a bar e ristoranti. Il personale di Linate nel periodo di pausa sarà trasferito a Malpensa.

Linate è il quarto aeroporto italiano e il terzo aeroporto della Lombardia per traffico di passeggeri. Accoglie il traffico nazionale e quello europeo di breve raggio.