Afragola, ritrovata la ragazzina di 12 anni scomparsa da nove giorni

Finito l'incubo per la famiglia della piccola Veronica, la ragazzina di 12 anni scomparsa da Afragola (Napoli) da nove giorni. La giovanissima è stata ritrovata dopo che era sparita dalla casa famiglia dove alloggiava lo scorso 28 novembre. La ragazzina era stata anche oggetto di una segnalazione della nota trasmissione “Chi l'ha visto?”. Grazie alla descrizione diffusa dalla casa famiglia è stata possibile rintracciarla mettendo fine all'apprensione dei familiari.

La 12enne è in buone condizioni di salute ed è stata affidata alle cure dei medici per normali controlli. Tra poco potrebbe tornare nella casa famiglia dove era ospitata. Non è ancora chiaro il motivo del suo gesto. Sulle sue tracce si erano messi anche i carabinieri della stazione di Afragola che hanno dato un contributo fondamentale per il suo ritrovamento.