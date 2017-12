Marito trova la moglie con l'amante e lo picchia selvaggiamente: sfiorata la tragedia

Quando l'uomo, un quarantenne di nazionalità romena, è tornato a casa, a tarda sera, e ha trovato la propria moglie in compagnia di un altro, ha perso la testa.

Ha aggredito e picchiato l'amante della moglie, un trevigiano di 46 anni: calci e pugni in faccia, al punto che si è reso necessario l'intervento di un'ambulanza, scrive TrevisoToday.

Si è davvero sfiorata la tragedia a Treviso: l'uomo aggredito è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello, ma non è in pericolo di vita.