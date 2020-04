Aggredita in casa dal marito, la salva la prof del figlio che chiama i carabinieri e li fa intervenire

Durante una videolezione a distanza una professoressa si è accorta che il padre di un suo studente stava picchiando la compagna e ha chiamato subito i carabinieri. È successo a Milano, in via Mario Pichi, dove i militari del nucleo radiomobile sono intervenuti per arrestare un egiziano di 48 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Durante la lezione in videoconferenza, la docente ha sentito le urla della donna e ha intuito che qualcosa non andava. Senza pensarci due volte, ha immediatamente allertato il 112, segnalando quanto stava succedendo.

Una volta arrivati in via Mario Pichi, i carabinieri hanno accertato che il 48enne aveva colpito al volto la moglie di 40 anni con un violento schiaffo, al termine di una lite furibonda. La donna ha poi riferito ai militari di altri episodi analoghi avvenuti in passato: alcuni di questi, verificatisi all’inizio di febbraio, erano stati anche denunciati.

Il 48enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e portato nella casa circondariale di San Vittore a disposizione dell’autorità giudiziaria.