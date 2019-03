Aggredito dal suo cane corso: muore dissanguato in strada

Ucciso dal suo cane corso: fine atroce per un uomo di Roma. E riprendono vigore le polemiche sulla ipotizzata e discussa violenza innata di alcune razze di cani. Un 43enne è stato trovato morto dopo essere stato aggredito dal proprio cane di razza corsa nella zona di Colle del Sole, alla periferia est della Capitale. L'allarme era stato lanciato dalla moglie della vittima. Non vedendo tornare il marito tornare a casa dalla solita passeggiata con il cane, era uscita per cercarlo e lo ha visto a terra in una pozza di sangue, all'interno del parco.

Roma, aggredito dal suo cane corso: uomo morto

I fatti risalgono alla serata di venerdì 22 marzo, ma solo oggi ne viene data notizia. La tragedia si è consumata in via Bitti, in quel grande quartiere residenziale posto fra Villaggio Prenestino, Borghesiana e Ponte di Nona, versante Prenestino Polense della città. Qui G.R. è uscito con il suo cane corso, un maschio.

Colle del Sole, morto dissanguato: vani tutti i soccorsi

L'uomo è morto dissanguato, vani tutti i soccorsi. Il giubbotto era strappato e l'uomo aveva ferite a una mano e a un braccio: l'arteria omerale era stata recisa di netto. Il cane sarebbe corso incontro alla donna, aveva sangue sul muso. E' stato legato a fatica.

Sul luogo della tragedia anche le volanti della polizia, gli agenti del Commissariato Casilino che indagano sull'accaduto, il medico legale ed il medico veterinario. La vittima lascia una moglie e due figli. Le autorità dovranno decidere se abbattere o meno il cane.