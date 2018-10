Aggredito all'improvviso dai suoi due cani di razza: ragazzo gravissimo

E' stato morso in varie parti del corpo. Ha cercato di difendersi, ma ha avuto la peggio e ha perso molto sangue. Sono stabili, sempre gravi, le condizioni di un giovane di 28 anni che ieri sera è stato aggredito dai suoi due cani in una casa isolata in un podere a Istia d'Ombrone, in provincia di Grosseto. L'uomo è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, dove si trova ricoverato.

I morsi gli avrebbero procurato lesioni profonde. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era da solo in casa quando i due cani di razza Amstaff (American Staffordshire Terrier) lo hanno aggredito. Mentre si difendeva dall'assalto degli animali, il proprietario è riuscito a chiamare i soccorsi.

Al momento non è nota la dinamica dei fatti né il motivo per cui i cani hanno improvvisamente attaccato il padrone. Sono in corso le indagini al fine di appurare tutti i vari dettagli.

L'American Staffordshire Terrier è una razza molto popolare sia in Europa che in America, dove è stato selezionato a partire dal 1885 circa.