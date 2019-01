Aggredito e derubato in strada: pugno in faccia, perde due denti

Brutale aggressione a Monte San Pietro, nel Bolognese. A farne le spese un ragazzo di 21 anni, nato in Marocco e impiegato come parrucchiere in un altro comune della provincia.

Stando al racconto della vittima, tutto è iniziato quando, mentre passeggiva in strada, si è sentito mancare la musica negli auricolari. Sono bastati pochi attimi per capire che qualcuno gli aveva rubato il cellulare, un iPhone.

Il 21enne è stato subito avvicinato da due ragazzi che gli hanno indicato il presunto colpevole: un ragazzo di origini nordafricane che camminava poco distante e che, difatti, si è dato ben presto alla fuga. Una volta raggiunto, a quanto pare, il ladro avrebbe restituito il maltolto. Subito dopo però si è scatenato un parapiglia: il 21enne è stato colpito con un diretto al volto, un pugno che lo ha mandato ko. Una volta tornato in sé ha provato ad inseguire di nuovo il suo aggressore, ma senza successo.

Dalla giacca mancavano 1200 euro in contanti

Solo allora si è accorto che dal giubbotto mancavano ben 1200 euro, in contanti. Una cifra con la quale il 21enne avrebbe dovuto acquistare del materiale per parrucchieri da un grossista della zona. Il ragazzo ha denunciato l'aggressione e il furto al 113. A causa del colpo subito ha perso due incisivi. La prognosi è di dieci giorni.