Baby gang aggredisce un uomo sul bus, lui reagisce e accoltella uno di loro

Un italiano di 57 anni ha accoltellato al fianco un ragazzo di 17 anni dopo essere stato aggredito da una baby gang a bordo di un bus della linea 80 a Milano.

Tutto è iniziato nella serata di venerdì, come racconta Carmine Ranieri Guarino su MilanoToday, quando alla fermata Rembrandt un gruppo di ragazzi ha bloccato le porte del mezzo per aspettare alcuni amici. Il 56enne, che si trovava a bordo del bus rimasto fermo, avrebbe rimproverato i ragazzi, che a loro volta però lo avrebbero insultato e minacciato.

Al capolinea di De Angeli, la situazione è precipitata e i ragazzi si sarebbero scagliati contro l'uomo, aggredendolo alle spalle con pugni al volto e facendogli sbattere la testa prima contro un taxi e poi contro lo stesso bus.

A quel punto però il 56enne avrebbe reagito estraendo un coltellino con il quale avrebbe colpito al fianco uno dei ragazzi, un 17enne italiano, che è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e portato in codice giallo al Fatebenefratelli, dove si trova in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita.

Anche il 56enne è stato portato in ospedale. Sull'accaduto indagato i carabinieri del Nucleo radiomobile, che intanto hanno denunciato a piede libero l'uomo per lesioni.

La notizia su MilanoToday