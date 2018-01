"Basta bestemmiare", mamma pestata da una baby gang nel centro commerciale

Hanno tra i 15 e i 17 anni i componenti della baby gang che ha assalito una mamma che li aveva invitati a usare un linguaggio meno scurrile e a non bestemmiare. E' successo nel parcheggio del centro commerciale Le Gru, a Grugliasco, nel torinese. La donna è stata pestata davanti al figlio.

Il branco è stato successivamente identificato e i componenti, tre ragazze e un ragazzo italiani, sono stati denunciati per lesioni aggravate in concorso. La più piccola del gruppo è una ragazzina di appena 15 anni che insieme agli altri ha preso a calci e spintoni la donna.

Nell'ambito dello stesso servizio, finalizzato alla repressione dell'utilizzo di sostanze stupefacenti e dell'abuso di alcolici da partre di minori nonché alla prevenzione di atteggiamenti violenti e molesti di gruppi di ragazzi nei pressi del centro commerciale, i militari hanno denunciato anche un 17enne di Alpignano per porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offndere: era stato trovato in possesso di una pistola scacciacani, priva dle relativo tappo rosso, e di un coltello a serramanico.

Quattro studentesse di 14 anni sono state poi denunciate per furto aggravato in concorso, perché sono state sorprese a rubare nel negozio Claire's. Gli accertamenti sono stati condotti in collaborazione con la Direzine dello Shopville Le Gru e con la sicurezza interna.

La notizia su TorinoToday