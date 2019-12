Afferra passeggino con bimba di 2 anni e aggredisce il nonno: arrestato

A Busnago, in provincia di Monza, un nonno di 76 anni stava camminando con la sua nipotina di due anni seduta nel passeggino in viale Unità d'Italia quando all'improvviso un uomo di 28 anni ha cercato di strappargli il passaggino via dalle mani con la forza