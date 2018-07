Dottoressa aggredita per aver fatto rispettare i turni al pronto soccorso

Ennesimo episodio di violenza nei confronti dei camici bianchi all'interno degli ospedali: un medico è stata aggredita solo per aver chiesto il rispetto dei turni di attesa. È successo al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Catania e solo grazie all'intervento della polizia non è finita male.

Come riporta Catania Today la vicenda vede come protagonisti una dottoressa, una donna e due ragazze minorenni, una delle quali aveva una ferita da una forchetta in una mano.

L'aggressione è scattata quando il medico - di fronte all'insistenza dei pazienti - ha chiesto che venissero rispettati i turni accordati dal triage del pronto soccorso, ma la donna si sarebbe avventata sul camice bianco tentando di colpirla con l'asta che sosteneva la flebo.

La donna è stata denunciata mentre per la dottoressa sono stati refertati tre giorni di prognosi per stato d'ansia.

Chiede il rispetto dei turni, aggredita a colpi di spranga

"Non intendiamo restare spettatori inermi nei confronti delle continue e ripetute aggressioni al personale sanitario, chiamato a svolgere il proprio lavoro", afferma in una nota Antonino Palermo, segretario regionale del sindacato Anaao Assomed Sicilia-

"Responsabilità strutturali, mancata vigilanza, carenza di organico, mancanza di rispetto nei confronti degli operatori sanitari: poco importano le motivazioni. È inconcepibile che un professionista vada a lavorare e debba rischiare la sua incolumità. È giunto il momento di dire basta. Ben venga la soluzione di un tavolo tecnico regionale recentemente istituito per fronteggiare il problema, ma di certo non lo risolve nell'immediatezza".

Chiediamo l'intervento immediato del Prefetto di Catania Silvana Riccio, del sindaco Salvo Pogliese e dell'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, ed un incontro urgente per definire gli interventi necessari per la tutela della salute del personale che esercita nei Pronto Soccorso", conclude il segretario regionale della sigla sindacale.

Il Pd chiede l'intervento del ministro Grillo

"Sono continue e ripetute le aggressioni a medici e operatori sanitari impegnati nei pronto soccorso dei presidi ospedalieri presenti lungo tutto il territorio nazionale - afferma il senatore Davide Faraone, capogruppo Pd in commissione Sanità a Palazzo Madama - Oltre alle chiacchiere e alla propaganda, il ministro Salvini e la ministra Grillo, intendono occuparsi del problema delle aggressioni negli ospedali?"

"È ora di arginare questi comportamenti che stanno assumendo dimensioni molto preoccupanti specialmente nelle regioni del Sud"

Non è infatti la prima volta che un'ospedale di Catania finisce sulle cronache per aggressioni al personale sanitario: a gennaio dello scorso anno fece scalpore una vera e propria spedizione punitiva organizzata nei corridoi del nosocomio etneo.