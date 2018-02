"Mi trascuri", morde e tenta di accoltellare il compagno: arrestata

Suonano al campanello, è il condomino del pianerottolo accanto: "Aiuto, aiuto". E' iniziato così una tranquilla notte di paura a Torrette in provincia di Ancona.

Tutto è iniziato all'ora di cena quando una donna ha iniziato ad accusare il compagno di trascurarla. Come ricostruisce Ancona Today la donna avrebbe preso un coltello e tentato di colpire l'uomo con un fendente.

L'uomo, colpito in testa e in varie parti del corpo con un mattarello, dopo essere stato anche morso dalla compagna in una mano si è poi rifugiata in casa di un ignaro condomino.

L'uomo, un 54enne ascolano, è stato trasportato in ospedale con ferite guaribili in 4 giorni. Per la donna, una 50enne anch'essa originaria di Ascoli, sono scattate le manette con l'accusa di lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale, in quanto una volta fermata ha iniziato a colpire con calci e pugni anche gli agenti.