Prende a pugni per strada senza motivo un passante e gli spacca il naso: denunciato ragazzino

Ha ammesso tutto. Non ha saputo o forse voluto spiegare i motivi del suo gesto. Un cittadino bengalese è stato preso a pugni senza motivo a Grumo Nevano, nel vasto hinterland napoletano, da un giovanissimo, 15enne, che è stato denunciato. I fatti: il 34enne di origini bengalesi stava camminando in piazza Pio XII quando, secondo quanto ricostruito dai militari il ragazzo, che sostava in piazza insieme ad altri coetanei, avrebbe avvicinato la vittima e senza alcun motivo apparente l’avrebbe colpita con un pugno in pieno volto.

Il bengalese è finito in ospedale. Sono 20 i giorni di prognosi prescritti al 34enne per una frattura al setto nasale. I carabinieri, grazie all’analisi delle immagini di alcune telecamere di sorveglianza installate nella piazza e nelle vie limitrofe, sono riusciti ad identificare senza troppe difficoltà l’aggressore. Il giovanissimo ha ammesso tutte le sue responsabilità: ha detto di aver colpito il cittadino e non ha saputo spiegare le ragioni della folle violenza.