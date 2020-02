Raid punitivo con mazze da baseball contro un market gestito da bengalesi: undici arresti

Undici persone sono state arrestate a Palermo perché ritenute responsabili di un raid punitivo nei confronti di un market gestito da un cittadino bengalese. Secondo le indagini della Squadra mobile, il gruppo di giovanissimi, armati di mazze da baseball, ha assaltato il negozio e aggredito il titolare e alcuni suoi connazionali del Bangladesh in via Casella, zona Malaspina.

I fatti risalgono ad alcuni mesi fa e per gli undici ora sono scattati gli arresti domiciliari: sono accusati di rapina e lesioni, aggravate dall'odio razziale.

Raid contro market etnico a Palermo, la polizia: "Episodio grave e cruento"

"La banda di giovani, con mazze da baseball e sedie ha fatto irruzione in un market in via Casella e ha aggredito il titolare, cittadino del Bangladesh e gli avventori presenti, suoi connazionali. Le vittime sono state colpite con calci e pugni e una di loro, trascinata nel retrobottega del negozio e malmenata, ha subito la rapina dell'anello che portava al dito", è la ricostruzione degli inquirenti.

Un episodio "grave e cruento", secondo la polizia, originato dalla "volontà di portare a termine una vera e propria spedizione punitiva contro un cittadino bengalese, colto per strada in 'atteggiamento inopportuno' e per questo già 'redarguito oralmente'. La vittima ha subito calci e pugni, conditi da espressioni ed epiteti di disprezzo razziale. La violenza del gruppo si è estesa poi anche a gestore ed avventori, anch'essi bengalesi di un esercizio etnico ove la vittima aveva cercato rifugio".