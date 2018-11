Prof presa a sediate, gli studenti continuano a coprirsi: ancora nessun colpevole

Ancora nessuno si è fatto avanti per l'aggressione alla professoressa dell'istituto Floriani di Vimercate, colpita alla spalla con una sedia mentre si preparava a uscire da una delle classi, in un vero e proprio agguato a luce spenta.

Nessuno si è fatto avanti e di fatto si sta continuando a coprire il vero responsabile di quanto accaduto la mattina del 29 ottobre nei confronti della docente, soccorsa poi dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso di Vimercate. La professoressa, dimessa con una contusione alla spalla e una prognosi di cinque giorni, ha sporto denuncia. Secondo quanto riferito a MonzaToday dal preside dell'istituto, Daniele Zangheri, si erano già verificati attriti tra gli studenti e alcuni professori, "ma mai si erano verificati gesti così gravi", ha puntualizzato il dirigente scolastico.

Per il momento, non essendoci ancora un colpevole, non è stato preso alcun provvedimento disciplinare ed è caduto nel vuoto l'appello di Zangheri, che aveva chiesto a ragazzi e famiglie di fare "l'unica azione giusta possibile: dire la verità su quanto avvenuto, e decidere di cambiare rotta,di intraprendere una strada costruttiva, e non distruttiva".

Non è emersa nessuna novità neanche dall'assemblea straordinaria convocata per lunedì 5 novembre, riunione a cui hanno partecipato sia studenti che genitori. Sul caso continuano a indagate i carabinieri della compagnia di Vimercate

Manifestazione a Vimercate

Per il pomeriggio di sabato 10 novembre è stata organizzata una manifestazione per le strade di Vimercate. Gli studenti del Floriani scenderanno in piazza per prendere le distanze dai loro colleghi che hanno aggredito la professoressa. L'appuntamento è alle 14 davanti all'istituto di via Cremagnani.