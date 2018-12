Pugni in faccia al maestro durante i colloqui con i genitori: follia a scuola

L'episodio è molto grave. Lo zio di un alunno avrebbe tirato due pugni in faccia a un maestro delle elementari. E lo avrebbe fatto finire in ospedale con una ferita al volto e al naso. I fatti sarebbero avvenuti martedì pomeriggio nella scuola elementare "Sorelle Agazzi" di piazza Gasparri, zona Comasina a Milano. Verso le 17.30, durante i colloqui tra insegnanti e famiglie, un maestro di quarantasei anni avrebbe avuto una discussione con una donna di venticinque anni, madre di un alunno. La donna, stando a quanto appreso, in quel momento si trovava in compagnia di suo fratello, un 28enne.

Non è chiaro per quale motivo la situazione sia precipitata: il giovane avrebbe colpito con due pugni il maestro, che è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e accompagnato in codice verde al Niguarda. A scuola sono intervenuti anche i poliziotti, che ora indagano per ricostruire con precisione cosa abbia scatenato la lite. Sarà la vittima, dopo il referto dei medici, a presentare eventualmente denuncia contro l'aggressore. Le motivazioni dell'aggressione non sono affatto chiare, e gli investigatori sono al lavoro. Il maestro, in servizio dal primo settembre scorso, nei mesi scorsi avrebbe già ricevuto qualche lettera di richiamo dal dirigente dell’istituto, scrive oggi la Stampa. Unico elemento certo: l'aggressione c'è stata, e l'insegnante è finito in ospedale.