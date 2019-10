Accoltella ragazza in strada, poi rivolge l'arma contro se stesso: è grave

Tragedia sfiorata in via Scrosoppi a Udine: un uomo ha colpito con un coltello da cucina una giovane donna, 20enne residente in città, poi ha diretto l'arma verso se stesso: ferite lievi per lei, lui invece è grave.

La giovane è stata colpito di striscio vicino alla gola: tutto è accaduto nel giro di pochi istanti nella serata di domenica 13 ottobre, poco dopo le 20, non lontano dal teatro "Giovanni da Udine" e da piazza Primo Maggio.

Aggressione a Udine in via Scrosoppi

Le condizioni della ragazza non preoccupano, potrebbe essere dimessa in giornata. L'aggressore, un cittadino ghanese di 30 anni, è ricoverato in terapia intensiva dopo aver già subito un intervento. Secondo quanto riportato oggi dai giornali locali, la coppia in passato aveva avuto una relazione. I due si trovavano in strada e, al termine di una discussione l'uomo ha estratto la lama. Prima ha colpito la giovane e poi ha inferto il colpo su di sé.

La ragazza si è accasciata a terra urlando, richiamando così l'attenzione di un passante che ha avvisato i sanitari del 118. Sul posto due ambulanze che hanno soccorso i feriti e li hanno condotti al Santa Maria della Misericordia. Intervenuti anche gli uomini delle Volanti e della Squadra Mobile della Questura assieme ai colleghi della Scientifica per tutti i rilievi del caso.

Aggressione Udine, l'aggressore già denunciato nei giorni precedenti

Alcuni giorni fa l'aggressore era stato bloccato in strada e denunciato per "porto abusivo di arma da taglio": era stato trovato in possesso di un altro coltello. I poliziotti erano intervenuti in seguito a una rissa. Ora si indaga per "tentato omicidio premeditato".