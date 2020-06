Entrano in una pizzeria e prendono a bastonate clienti e proprietari: le immagini

Sono entrati in una pizzeria ed hanno preso a bastonate clienti e proprietari. Un raid che per ora non ha nessuna spiegazione quello avvenuto a Centocelle, popoloso quartiere di Roma est, in un locale di via dei Gelsi. A farne le spese due egiziani di 20 anni trasportati all'ospedale Vannini dove si trovano ora in osservazione.

L'agguato è scattato intorno alle 21 in una pizzeria al civico 46b. Secondo quanto riferito dai testimoni ai carabinieri, gli aggressori erano in 4 o 5, tutti ragazzi.

Armati di bastone sono arrivati davanti alla pizzeria ed hanno cominciato a picchiare tutti i presenti. Poi sono entrati nel locale ed hanno danneggiato alcuni suppellettili, Infine la fuga "a bordo di un furgone".

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno soccorso due giovani egiziani di 20 anni, uno dei quali risultato essere il figlio del titolare del locale commerciale. I due sono rimasti feriti in modo serio, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Ascoltati i presenti sul caso indagano i carabinieri della Compagnia Roma Casilina e quelli della Stazione di Centocelle. Dalla pizzeria infatti non non sono stati asportati denaro oggetti quindi al momento si esclude l'ipotesi della rapina .

Parla il titolare della pizzeria: "Uno scambio di persona"

"Mio figlio sta bene, anche il suo amico. Ma abbiamo avuto molta paura". A parlare a RomaToday è Reda D., titolare di Pizza Romana presa di mira dai balordi.