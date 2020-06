"Mamma, 10 minuti e torno": le ultime parole di Agostino, morto a due passi da casa

La Noce, quartiere di Palermo, piange uno dei suoi figli. Sono stati celebrati oggi i funerali di Agostino Cardovino, il ragazzo di 17 anni (li avrebbe compiuti il prossimo 5 agosto) morto nella notte di domenica 21 giugno in un incidente stradale in viale Regione Siciliana, dopo essere stato stato travolto da un'auto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava attraversando la strada quando è stato centrato in pieno da una Dacia rossa guidata da una ragazza, fermatasi per prestare soccorso. Un impatto che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Agostino - "Ago", come lo chiamavano tutti - stava attraversando per tornare a casa: dopo una serata passata in famiglia, era andato a mangiare in un locale con alcuni amici. Poi una telefonata nel cuore della notte, durante il ritorno per tranquillizzare la madre in attesa: "Mamma, dieci minuti e sono a casa". E poco dopo, invece, il dramma a pochi passi da casa.

A due giorni dal terribile incidente, stamattina il quartiere Noce si è stretto intorno alla famiglia di Agostino Cardovino. Parenti, conoscenti, familiari: un quartiere intero si è riversato in via Luigi Eredia, la culla di Ago, tra colombe bianche, palloncini azzurri, fiori, applausi, lacrime e striscioni. Su uno di questi c'era scritto: "Il tuo sorriso era uno di quei rari sorrisi che illuminavano le nostre giornate". E ancora: "Il ricordo tiene unito ciò che il destino ha diviso. Ci incontreremo di nuovo". Da qua la bara - attraverso un'autoscala - è stata portata in strada per l'ultimo saluto, nella vicina chiesa del Sacro Cuore di Gesù, in via Noce.

La famiglia di Agostino non è mai stata lasciata sola, scrive PalermoToday. "Perché Ago era amato da tutti", racconta chi lo conosceva bene. Per manifestare e offrire sostegno ai genitori del ragazzo, il quartiere ha raccolto 15mila euro. Ma è assai significativo anche il gesto di una donna, che ha ceduto una sepoltura di famiglia, vista l'impossibilità di trovare posto. Un grande gesto nella cornice di una tragedia gigantesca.

"Ciao Agostino": l'ultimo viaggio tra le lacrime della Noce (Palermo)

Tutto il quartiere è sceso in strada per dare un ultimo saluto al ragazzo la cui vita si è fermata in viale Regione all'altezza di via Perpignano, a pochi passi da casa. I funerali nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù. "Agostino, Agostino", urla la folla tra i clacson e i palloncini. "Rimarrai la parte migliore di tutto il peggiore". Servizio video di Rosaura Bonfardino.

