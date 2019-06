Dramma nella notte: stroncato da un malore improvviso a soli 20 anni

Una tragedia scuote Agropoli, in provincia di Salerno. Vito Petrillo, un ragazzo di soli 20 anni, è stato stroncato nella notte da un malore improvviso. Il giovane residente in località Madonna del Carmine,si è sentito male nella notte, dopo le due. Era in casa con la fidanzata: si è alzato dal letto, poi si è accasciato a terra. Non c'è stato nulla da fare.

Agropoli, Vito Petrillo è morto: lascia due figli piccoli

In pochi minuti un’ambulanza rianimativa del 118 della Croce Azzurra di Agropoli è arrivata sul posto, e i sanitari hanno portato avanti ogni tenativo per rianimarlo. Invano. Un arresto cardiaco ha stroncato la sua giovane vita. Vito Petrillo era padre di due bambini piccoli.

L'intera comunità di Agropoli, colpita dal lutto, si è stretta intorno a parenti e amici di Vito Petrillo in queste ore drammatiche.