Perde il papà dopo aver tentato di salvarlo con un massaggio cardiaco: "Aiutiamo Gabriel"

ll suo papà ha avuto un infarto e lui, con coraggio, gli ha praticato un massaggio cardiaco che è riuscito a salvarlo. Purtroppo però l'uomo è morto più tardi in ospedale a causa di complicazioni, lasciando il ragazzino orfano. E' successo a Cambiago, comune in provincia di Milano. Ora i concittadini di Gabriel, 15 anni, hanno lanciato un appello sui social per aiutare il piccolo e la sua mamma.

L'appello per aiutare Gabriel, il ragazzino rimasto senza papà

"Apriamo questa pagina per tutti coloro che hanno espresso il desiderio di voler aiutare Gabriel e Mariateresa in questo momento difficile, ma non sanno come farlo - si legge sulla pagina Facebook 'Aiutiamo Gabriel' -. Intanto vi ringraziamo tutti quanti per la vicinanza ed i numerosi messaggi e gesti d'affetto".

Il padre di Gabriel, 52 anni, ha avuto un infarto lo scorso 8 marzo, mentre si trovava con il ragazzo. Quest'ultimo ha avuto la prontezza e il coraggio di praticare al genitore un massaggio cardiaco, riuscendo effettivamente a far riprendere il suo battito cardiaco. Ricoverato all'ospedale San Raffaele, però, Daniele è morto più tardi per alcune complicanze. I dottori dell'ospedale, che hanno tentato in diversi modi di salvare l'uomo, hanno definito Gabriel un eroe per quanto era riuscito a fare.

Moglie e figlio del 52enne si sono trovati ad affrontare la terribile perdita. Nella mattinata di sabato 16 marzo a Cologno Monzese si è svolto il funerale di Daniele. Ora amici e conoscenti della famiglia di Cambiago chiedono per Gabriel un aiuto affinché al ragazzino possa essere assicurato un futuro dignitoso. Tanti i messaggi di condoglianze e le dimostrazioni di affetto per la famiglia di Daniele da parte degli utenti di Facebook. "Anche se da lontano sono vicina al vostro immenso dolore, vi abbraccio, sentite condoglianze", scrive qualcuno. "Riposa in pace caro Daniele, non ci credo ancora, eri un collega buono, rimarrai sempre nei nostri cuori", ricorda qualcun altro.