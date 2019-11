Albero cade e centra in pieno il tram

Nessuna grave conseguenza, per fortuna. A Milano un albero è caduto su un tram: il mezzo Atm della linea 4 è stato centrato in pieno: succede domenica all'ora di pranzo in piazzale Maciachini, il tram era in movimento.

La carrozzeria del tram ha retto e nessun passeggero è rimasto ferito.

Milano, albero caduto su tram 4 in piazzale Maciachini

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, il personale Atm e la polizia locale. I tram della linea 4 sono rimasti bloccati a lungo per consentire ai pompieri di tagliare il grosso tronco e liberare il mezzo rimasto schiacciato.

Foto Corcella/MilanoToday