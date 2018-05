Albero cade su un pullman di turisti: ci sono feriti | Foto

Un albero è caduto su un pullman turistico in transito in Lungarno del Tempio a Firenze. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti e sono stati presi in carico dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. L'albero è caduto sulla parte anteriore dell'autobus.

E' successo nel pomeriggio di oggi, dopo che sulla città si è abbattuto un nubifragio.

Sul Lungarno del Tempio sono arrivati anche l'assessore all'Ambiente Alessia Bettini e il comandante della Polizia Municipale, Alessandro Casale. Il sindaco Dario Nardella sta seguendo la vicenda da Palazzo Vecchio.

Gli aggiornamenti su FirenzeToday

E' di 14 feriti il bilancio del crollo dell'albero, un tiglio di grandi dimensioni. Al momento non risultano feriti gravi. I dodici turisti sono stati trasportati nei pronto soccorso di vari ospedali della città. Sette persone sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova: sei in codice verde ed una in codice giallo. Due persone sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Annunziata in codice giallo. Tre persone sono state trasportate a Careggi in codice verde.

Lungarno del Tempio chiuso in direzione uscita città; traffico proveniente dal centro deviato su ponte San Niccolò e viale Amendola. Riaperta una corsia in ingresso città #allertameteoTOS #maltempo @Ste_Giorgetti @ProtCivComuneFi — Comune di Firenze (@comunefi) 21 maggio 2018