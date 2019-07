Albero crolla su una panchina: giovane ferito

Era seduto su una panchina in Piazza Mazzini a Napoli quando un alberto è crollato e si è abbattuto su di lui. Fortunatamente non è stato colpito in pieno. Erano le 10.50 di domenica. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, polizia municipale e un'ambulanza del 118. Il ragazzo è rimasto ferito alle braccia e alle gambe.

Napoli, piazza Mazzini: albero cade su panchina

E' stato trasportato in barella sull'ambulanza, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. "Avevamo segnalato da tempo che questo albero rischiava di cadere, ma nessuno è intervenuto", dicono a NapoliToday alcuni residenti della piazza. "Poteva scapparci il morto. Non si può andare avanti così".