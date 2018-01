Ucciso a colpi di pistola sul pianerottolo di casa: caccia al killer

Gli spari nella notte, l'allarme dei vicini, l'arrivo dei soccorritori che hanno cercato invano di rianimarlo: Alberto Ianni, 40 anni, è stato ucciso in via Sebastiano Satta, nella zona di Casal Bruciato a Roma. Come ricostruisce Lorenzo Nicolini su RomaToday, l'uomo è stato trovato intorno all'una di notte sul pianerottolo di casa, con un colpo di proiettile che gli ha perforato l'addome. A colpirlo un uomo con il volto travisato.

La vittima, con precedenti penali, è stata raggiunta dal killer sul pianerottolo della sua abitazione. Con l'aggressore, forse un complice. Sul posto, allertati dai vicini, il personale del 118 che ha tentato di rianimare Ianni senza riuscirsi. Sono intervenuti anche gli agenti del reparto volanti della Polizia e la squadra della Scientifica per i rilievi del caso. Ad occuparsi delle indagini la Squadra Mobile della Polizia.

Al momento gli inquirenti non escludono nessuna pista.

La notizia e gli aggiornamenti su RomaToday