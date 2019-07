Accoltella l'ex e poi cerca di uccidersi nel parcheggio del centro commerciale

E' successo non lontano da vari testimoni nei pressi della Galleria Roma ad Albignasego, un centro commerciale in provincia di Padova. Un uomo di 49 anni ha accoltellato stamani l'ex convivente di 48 anni, colpendola a una scapola, quindi con la stessa arma bianca si è inflitto due colpi all'addome, poi è stato fermato e condotto in ospedale. Vittima e aggressore non sarebbero in pericolo di vita. L'episodio è avvenuto verso le ore 8.15 di venerdì.

Albignasego, accoltella ex e tanta suicidio nel parcheggio della Galleria Roma

Dopo aver accoltellato la ex l'uomo ha tentato di allontanarsi ma è stato bloccato pochi metri più in là da una pattuglia della stazione Carabinieri di Albignasego e della Polizia locale, intervenute su segnalazione delle persone che hanno assistito al fatto. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso. L'aggressione è avvenuta nel parcheggio. Oltre all'aggressore e alla donna, è rimasto leggermente ferito un agente della Polizia locale dell'Unione dei Comuni Pratiarcati, ente di cui fa parte Albignasego, intervenuto per bloccare l'uomo: le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.